После обращения к депутату Госдумы Лантратовой пенсия челябинки выросла на 8 тысяч рублей

После обращения к Яне Лантратовой пенсия челябинки выросла на 8 тысяч рублей Фото: пресс-служба депутата Госдумы Яны Лантратовой

Пожилая челябинка получила больше 130 тысяч в счет недоплат по пенсии, а размер самой пенсии у нее увеличился на 8 тысяч рублей. Для этого ей пришлось обратиться за помощью к депутату Госдумы от региона Яне Лантратовой.

«Алевтина свыше 40 лет работала машинистом крана на промышленных предприятиях. Эта профессия входит в перечень особо вредных и тяжелых, дающих право на льготную пенсию. В 2013 году она переехала из Казахстана в Троицк Челябинской области. Пенсию назначили по переданному делу, но льготный стаж не учли и выплаты несправедливо занизили», — пояснила URA.RU глава парламентского комитета по развитию гражданского общества Лантратова.