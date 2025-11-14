Кухарук анонсировал свою первую большую пресс-конференцию в статусе губернатора ХМАО

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал свою первую большую пресс-конференцию в статусе главы региона. Вопреки сложившейся при его предшественнице Наталье Комаровой традиции, она пройдет не в Ханты-Мансийске, а в Сургуте.