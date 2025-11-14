Логотип РИА URA.RU
Кухарук анонсировал свою первую большую пресс-конференцию в статусе губернатора ХМАО

Первая пресс-конференция губернатора ХМАО пройдет в Сургуте 21 ноября
14 ноября 2025 в 11:01
Первая большая пресс-конференция губернатора ХМАО Руслана Кухарука пройдет в Сургуте

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Первая большая пресс-конференция губернатора ХМАО Руслана Кухарука пройдет в Сургуте

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал свою первую большую пресс-конференцию в статусе главы региона. Вопреки сложившейся при его предшественнице Наталье Комаровой традиции, она пройдет не в Ханты-Мансийске, а в Сургуте.

«Губернатор Югры Руслан Кухарук проведет пресс-конференцию в рамках форума „Информационный мир Югры“. Пресс-служба главы региона приглашает представителей средств массовой информации на пресс-конференцию губернатора», — сообщает официальный telegram-канал правительства Югры.

Мероприятие приурочено к крупнейшему медиафоруму региона «Информационный мир Югры». Общение с медиасообществом намечено на 21 ноября.

