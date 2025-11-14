Российский штурмовик рассказал о продвижении ВС РФ в Купянске

Российская армия установила контроль над улицей Приоскольной Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска продолжают зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска Харьковской области в районе реки Оскол. Об этом сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег.

«Отряд продолжает зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол», — сказал Снег в видео Минобороны России. Кадры есть в распоряжении URA.RU.

Так, операция по зачистке улицы Приоскольной завершена. В настоящее время улица полностью находится под контролем ВС РФ. Помимо этого, российские силы наносят огневую атаку на позиции ВСУ, расположенные в лесопосадке к югу от улицы Приоскольная. В результате проведенных боевых операций ликвидировано до 10 боевиков. Снег отметил, что украинские войска продолжает отступать в направлении реки. Запланированные задачи ВС РФ будут выполнены в полном объеме.

