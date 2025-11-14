Российский штурмовик рассказал о продвижении ВС РФ в Купянске
Российская армия установила контроль над улицей Приоскольной
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские войска продолжают зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска Харьковской области в районе реки Оскол. Об этом сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег.
«Отряд продолжает зачищать от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол», — сказал Снег в видео Минобороны России. Кадры есть в распоряжении URA.RU.
Так, операция по зачистке улицы Приоскольной завершена. В настоящее время улица полностью находится под контролем ВС РФ. Помимо этого, российские силы наносят огневую атаку на позиции ВСУ, расположенные в лесопосадке к югу от улицы Приоскольная. В результате проведенных боевых операций ликвидировано до 10 боевиков. Снег отметил, что украинские войска продолжает отступать в направлении реки. Запланированные задачи ВС РФ будут выполнены в полном объеме.
Ранее в ходе боевых действий российские военнослужащие группировки «Запад» сумели установить контроль над нефтебазой, которая находится на восточной окраине Купянска. Кроме того, под их контроль перешли железнодорожные станции Оливино и Парк Восточного Прибытия, передает «Царьград».
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.