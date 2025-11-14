Обратились к неврологу: в Тюмени уже жаловались на грубость персонала в детсаду, где произошло ЧП
Сад уже получал предостережение за наказание детей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюмени частный детский сад «Маленькая страна», который попал в скандал из-за грубого отношения к детям, уже был в поле зрения контролирующих органов из-за подобных ситуаций. Об этом свидетельствуют данные федерального реестра проверок. Два года назад родители жаловались, что у их ребенка якобы после наказания в садике диагностировали неврозоподобный синдром.
«Объявлено предостережение. Дата — 14.11.2023 года. От родителя воспитанника частного детского сада „Маленькая страна“ поступила информация о том, что ребенок, на вопрос как обращаются с ним в детсаду, ответил, что его наказывали. По мнению родителя непрофессиональные действия сотрудников привели к тому, что неврологом ребенку выставлен диагноз: неврозоподобный синдром», — говорится в документах.
Предостережение было выдано областным департаментом образования. Как ранее писало URA.RU, спустя два года детский сад оказался в эпицентре скандала. Тюменка, пришедшая туда на пробный рабочий день засняла, как в учреждении обращаются с детьми. Малышам угрожали, были грубы с ними и отказывались давать детям хлеб, несмотря на их просьбы. В ситуации разбираются прокуратура и следственные органы.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!