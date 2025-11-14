Обратились к неврологу: в Тюмени уже жаловались на грубость персонала в детсаду, где произошло ЧП

Сад уже получал предостережение за наказание детей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени частный детский сад «Маленькая страна», который попал в скандал из-за грубого отношения к детям, уже был в поле зрения контролирующих органов из-за подобных ситуаций. Об этом свидетельствуют данные федерального реестра проверок. Два года назад родители жаловались, что у их ребенка якобы после наказания в садике диагностировали неврозоподобный синдром.

«Объявлено предостережение. Дата — 14.11.2023 года. От родителя воспитанника частного детского сада „Маленькая страна“ поступила информация о том, что ребенок, на вопрос как обращаются с ним в детсаду, ответил, что его наказывали. По мнению родителя непрофессиональные действия сотрудников привели к тому, что неврологом ребенку выставлен диагноз: неврозоподобный синдром», — говорится в документах.