Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В Челябинске взлетели цены на садовые участки с домиками и коттеджи

Частные дома и коттеджи в Челябинске подорожали в среднем до 4,5 млн рублей
14 ноября 2025 в 11:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Минимальная стоимость дач в Челябинске - 600 000 рублей

Минимальная стоимость дач в Челябинске - 600 000 рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске цены на дачи и коттеджи с 28 октября по 11 ноября выросли на 8,53% — до 4 547 000 рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске цены на дачи и коттеджи выросли на 8,53%. Минимальная стоимость частных домов с участком в СНТ — 600 000 рублей, максимальная — 4 547 000 рублей», — сообщается на сайте «Restate».

Ранее риелторы сообщали, что в октябре-ноябре 2025 года вместо снижения цен на садовые участки можно было, напротив, наблюдать их рост, как минимум, на 10%. Во многом это было связано с создавшимся дефицитом дач, и горожане покупали их очень хорошо. Летом было продано очень много садов по сниженным ценам, поэтому необходимость в снижении стоимости участков отпала, теперь они в дефиците.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал