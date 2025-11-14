Уточняется, что девушка учится в магистратуре по направлению «Реклама и связи с общественностью». Алина Фадеева более десяти лет занимается танцами, два года посещала занятия по вокалу и многому научилась в музыкальной студии университета. Съемки в шоу оставили пермячке только положительные воспоминания. «Пожалуй, самое яркое впечатление от участия — это съемочная атмосфера. Когда вокруг тебя ходят люди, создающие программы и шоу, которые ты смотришь по телевидению и в интернете, чувствуешь себя частичкой этого масштабного творческого процесса. Было здорово познакомиться с этими людьми „закулисья“, все очень добрые и отзывчивые», — отметила девушка.