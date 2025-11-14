Логотип РИА URA.RU
Пермячка поборется за 5 млн рублей в шоу на ТНТ. Фото

14 ноября 2025 в 15:39
Передача с участием пермячки выйдет в эфир 15 ноября

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Студентка магистратуры Алина Фадеева из Перми примет участие в шоу «Ярче звезд» на ТНТ. Девушка сразится с другими вокалистами за главный приз — 5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе телеканала.

«В шоу „Ярче звезд“ мне предложила поучаствовать мой музыкальный руководитель в университете. А ребята из вокального коллектива поддержали меня, сказав, что у меня неплохо получается пародировать голоса артистов», — передает слова Алины Фадеевой пресс-служба ТНТ.

Уточняется, что девушка учится в магистратуре по направлению «Реклама и связи с общественностью». Алина Фадеева более десяти лет занимается танцами, два года посещала занятия по вокалу и многому научилась в музыкальной студии университета. Съемки в шоу оставили пермячке только положительные воспоминания. «Пожалуй, самое яркое впечатление от участия — это съемочная атмосфера. Когда вокруг тебя ходят люди, создающие программы и шоу, которые ты смотришь по телевидению и в интернете, чувствуешь себя частичкой этого масштабного творческого процесса. Было здорово познакомиться с этими людьми „закулисья“, все очень добрые и отзывчивые», — отметила девушка.

Шоу «Ярче звезд» с участием пермячки выйдет в эфир 15 ноября в 21:00. Ведущими нового сезона проекта стал артист Тимур Родригез. Талант Алины Фадеевой будет оценивать жюри, в состав которого входят актриса дубляжа и озвучки Дарья Блохина, резидент шоу Stand Up на ТНТ Иван Абрамов, резидент Comedy Club Марина Кравец, певец Алексей Чумаков.


Алина Фадеева учится в магистратуре, увлекатеся танцами и вокалом

Фото: Алина Фадеева

