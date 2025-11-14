Раскрыты ужасающие подробности выживания мужчин, которых ВСУ зверско убили дронами

Мужчины решили попытаться добраться до позиций российских военных Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мужчины, которые погибли от удара дронов ВСУ в районе Купянска, на протяжении семи месяцев были вынуждены скрываться в подвале разрушенного дома от постоянных обстрелов. Жертвами стали 87-летний Сергей и его 67-летний сосед.

«Перед гибелью мужчины более полугода провели в подвале разрушенного дома, помогая друг другу выживать под постоянными обстрелами», — пишет SHOT. В начале ноября у мужчин закончились продукты. В условиях крайней необходимости они решили попытаться добраться до позиций российских военных, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Взяв с собой собаку и белый флаг, они отправились в путь. Однако украинские операторы БПЛА нанесли удар FPV-дроном по безоружным старикам. Даже когда один из пожилых мужчин начал креститься, атака продолжилась. По данным источника, в той местности работают украинские батальоны Nemesis и «Ахиллес».

87-летний Сергей до выхода на пенсию работал в Фонде социальной защиты железнодорожников Украины. Его дети после начала СВО почти сразу уехали за границу. Несколько дней назад они получили известие о смерти отца. Личность второго погибшего пока устанавливается. Известно, что он лишился своего дома в результате обстрела и был соседом Сергея.

