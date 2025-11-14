В России предложили присвоить статус ветеранов боевых действий новой категории граждан
СР предложила наделить пожарных в зоне СВО статусом ветерана боевых действий
Фото: Илья Московец © URA.RU
Партия «Справедливая Россия» разработала законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий сотрудникам муниципальной и добровольной пожарной охраны, которые участвовали в тушении пожаров в районах, прилегающих к территориям проведения СВО. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«Предлагаем предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий участникам муниципальной и добровольной пожарной охраны. Тем, кто участвовал в тушении пожаров, эвакуации, разборе завалов, выполнении различных задач по спасению жизни и здоровья людей в районах, прилегающих к территориям проведения СВО с 24 февраля 2022 года», — заявил Миронов в разговоре с «Известями». Законопроект будет внесен в Госдуму совместно с депутатом Мариной Ким.
В «Справедливой России» напомнили, что в Белгородской, Брянской и Курской областях продолжают работать добровольные отряды, которые регулярно выезжают на тушение пожаров после обстрелов. Статус ветерана боевых действий предусматривает ряд льгот, включая коммунальные, медицинские и трудовые, а также ежемесячную выплату — в 2025 году она составила около 4,5 тысячи рублей.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который возглавляет комиссию Госсовета по поддержке ветеранов СВО, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой с о предоставлении льгот семьям участников спецоперации, погибших в результате действий ВСУ. Бабушкин отметил, что в правительстве, Госдуме и Совфеде непрерывно ведется работа по расширению перечня категорий участников СВО, которым присваивается статус ветерана боевых действий, передает RT.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.