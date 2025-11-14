В России предложили присвоить статус ветеранов боевых действий новой категории граждан

СР предложила наделить пожарных в зоне СВО статусом ветерана боевых действий Фото: Илья Московец © URA.RU

Партия «Справедливая Россия» разработала законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий сотрудникам муниципальной и добровольной пожарной охраны, которые участвовали в тушении пожаров в районах, прилегающих к территориям проведения СВО. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Предлагаем предоставить статус ветерана и инвалида боевых действий участникам муниципальной и добровольной пожарной охраны. Тем, кто участвовал в тушении пожаров, эвакуации, разборе завалов, выполнении различных задач по спасению жизни и здоровья людей в районах, прилегающих к территориям проведения СВО с 24 февраля 2022 года», — заявил Миронов в разговоре с «Известями». Законопроект будет внесен в Госдуму совместно с депутатом Мариной Ким.

В «Справедливой России» напомнили, что в Белгородской, Брянской и Курской областях продолжают работать добровольные отряды, которые регулярно выезжают на тушение пожаров после обстрелов. Статус ветерана боевых действий предусматривает ряд льгот, включая коммунальные, медицинские и трудовые, а также ежемесячную выплату — в 2025 году она составила около 4,5 тысячи рублей.

