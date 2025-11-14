Трое жителей ХМАО пойдут под суд за вылов рыбы

Браконьеры из ХМАО пойдут под суд за вылов сибирского осетра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Троих жителей Нижневартовского района будут судить за незаконный вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу России. Их обвиняют в добыче, хранении и перевозке ценных биоресурсов с последующей публичной демонстрацией улова в интернете. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО.

«В результате незаконных действий государству причинен ущерб в размере более 3,3 млн рублей. В ходе расследования на имущество одного из обвиняемых наложен арест на сумму 1,6 млн рублей», — уточнили в следственном комитете.