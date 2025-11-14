Неужели спокойные выходные: какой силы будет магнитная буря 15 ноября 2025

Прогноз магнитной активности 15 ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В субботу, 15 ноября 2025 года, на территории России ожидается слабая магнитная буря уровня. Геомагнитная обстановка будет спокойной в течение всего дня — метеочувствительные люди не ощутят сильного влияния солнечной активности на самочувствие. Однако после мощнейшей бури, обрушившейся на Землю 12 ноября, организм многих россиян все еще адаптируется к последствиям. Подробнее о том, когда ждать пика активности и как защититься от влияния космической погоды — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки в ноябре 2025 года

Ноябрь 2025 года запомнится как один из самых активных месяцев солнечного цикла. 12 ноября Земля пережила мощнейшую магнитную бурю уровня G4.66 — самую сильную в текущем году. Причиной стала солнечная вспышка класса X5.1, которая вызвала выброс корональной массы в направлении нашей планеты.

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, после этого экстремального события солнечная активность пошла на спад. За 13 ноября на Солнце была зафиксирована лишь одна небольшая вспышка класса C2.2 вечером в 22:39 мск — это обычная фоновая активность, не представляющая опасности.

14 ноября утром произошла еще одна слабая вспышка класса C1.5 в области 4274 — пик активности пришелся на 05:32 мск. Индекс солнечной активности по данным за последние 48 часов остается низким. Специалисты отмечают, что в настоящий момент новых вспышек не наблюдается, что является хорошим знаком для геомагнитной обстановки на ближайшие дни.

Текущее значение индекса солнечного потока F10.7 составляет 160-180 единиц, что соответствует умеренному уровню активности звезды. Прогнозные значения на 15 ноября — 170 единиц, на 16 ноября — 165 единиц, что говорит о постепенном снижении активности Солнца.

Прогноз магнитных бурь на 15 ноября 2025 года

Согласно данным на субботу, 15 ноября, в большинстве городов России геомагнитная обстановка ожидается в пределах от 2 до 3 баллов по десятибалльной шкале интенсивности. Это соответствует категориям «небольшие бури» (2 балла) и «слабые бури» (3 балла).

Максимальный геомагнитный индекс Kp в течение суток не превысит значения 3, что значительно ниже порога умеренных бурь. Для сравнения: мощная буря 12 ноября достигала уровня G4.66 с индексом Kp около 8 баллов.

Прогнозное значение индекса Ap (среднесуточного планетарного индекса геомагнитной активности) на 15 ноября составляет всего 5 единиц — это очень низкий показатель, характерный для спокойной магнитосферы. Для сравнения: 14 ноября, когда еще ощущались последствия недавней мощной бури, индекс Ap также составлял 5, а к 16 ноября прогнозируется его рост до 10 единиц.

Эксперты подчеркивают: такая магнитная буря не вызывает у большинства людей каких-либо недомоганий или ухудшения самочувствия. Даже метеочувствительные граждане не будут ощущать сильного воздействия солнечной активности. Тем не менее, после экстремальной бури 12 ноября многие люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем все еще могут испытывать остаточные симптомы.

Вероятность возникновения сильных геомагнитных возмущений в этот день минимальна — по трехдневному прогнозу вероятность магнитных бурь уровня G1 и выше составляет менее 20%.

Что такое магнитные бури и откуда они берутся

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием нашей планеты с потоками заряженных частиц солнечного ветра. Когда на Солнце происходят мощные вспышки или выбросы корональной массы, облака плазмы устремляются в космическое пространство со скоростью от 300 до 1200 километров в секунду.

Достигая Земли через 1-3 суток после вспышки, эти частицы сталкиваются с магнитосферой — защитным щитом нашей планеты. Это столкновение вызывает колебания магнитного поля, которые и называются геомагнитными бурями.

Интенсивность магнитных бурь измеряется по нескольким шкалам. Наиболее распространенная — десятибалльная шкала Kp-индекса, где:

1-2 балла — спокойная магнитосфера

3-4 балла — слабые возмущения

5-6 баллов — умеренные бури

7-9 баллов — сильные и экстремальные бури

Также используется шкала NOAA с категориями от G1 (слабая) до G5 (экстремальная).

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Научные исследования показывают, что геомагнитные возмущения действительно могут влиять на самочувствие людей, особенно метеочувствительных и страдающих хроническими заболеваниями.

Наиболее частые симптомы при магнитных бурях: головная боль и мигрени. скачки артериального давления, бессонница или повышенная сонливость, снижение концентрации внимания, раздражительность и тревожность. Также может встречаться учащенное сердцебиение и обострение хронических заболеваний.

Медики отмечают, что даже слабые и умеренные возмущения, подобные тем, что ожидаются 15 ноября, могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Особенно уязвимы пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.

Как защититься от влияния магнитных бурь: рекомендации врачей

Хотя магнитная буря 15 ноября не представляет серьезной опасности, медики рекомендуют соблюдать простые правила, которые помогут минимизировать негативное влияние:

Для всех: Соблюдайте режим сна — спите не менее 7-8 часов; Пейте достаточно чистой воды — не менее 1,5-2 литров в день; Избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов; Ограничьте физические нагрузки, особенно утром; Чаще проветривайте помещение; Совершайте спокойные прогулки на свежем воздухе.