Курганская ГАИ сообщила о временном приостановлении услуг

Госавтоинспекция сообщает, что из-за сбоев в ведомственной информационной системе временно приостановлено оказание государственных услуг в регистрационных подразделениях ГАИ в Кургане, Шадринске, Шумихе, Макушино и Куртамыше. Об этом сообщается в паблике ведомства во «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Курганской области! В связи с возникшими сбоями в ведомственной информационной системе, Госавтоинспекция сообщает о временном приостановлении оказания государственных услуг в регистрационных подразделениях ГАИ, расположенных в: Кургане, Шадринске, Шумихе, Макушино и Куртамыше», — предупредили в ГАИ.