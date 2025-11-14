Логотип РИА URA.RU
Курганская ГАИ сообщила о временном приостановлении услуг

14 ноября 2025 в 11:25
ГАИ предупредила курганцев о неполадках

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госавтоинспекция сообщает, что из-за сбоев в ведомственной информационной системе временно приостановлено оказание государственных услуг в регистрационных подразделениях ГАИ в Кургане, Шадринске, Шумихе, Макушино и Куртамыше. Об этом сообщается в паблике ведомства во «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Курганской области! В связи с возникшими сбоями в ведомственной информационной системе, Госавтоинспекция сообщает о временном приостановлении оказания государственных услуг в регистрационных подразделениях ГАИ, расположенных в: Кургане, Шадринске, Шумихе, Макушино и Куртамыше», — предупредили в ГАИ.

Причина приостановки работы — технические неполадки в информационной системе. В ведомстве отметили, что специалисты прилагают все усилия для скорейшего устранения неполадок и восстановления стабильной работы сети.

