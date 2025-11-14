Российские поезда не могут попасть в Крым
14 ноября 2025 в 11:21
Железнодорожное движение приостановлено в Крыму. Двенадцать поездов задерживаются на пути к полуострову. О ситуации сообщает основной железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Утром 14 ноября в Крыму закрывался мост из-за атаки беспилотников.
