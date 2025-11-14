В ГД предложили экстренно предупреждать школьников об опасности через дневники
Школьники в России ежедневно пользуются электронными платформами
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Электронные дневники могут начать использовать для распространения профилактических материалов о безопасности среди школьников. Соответствующее обращение направила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
«Считаю необходимым регулярно размещать в электронных дневниках профилактические материалы, направленные на предотвращение взаимодействия детей с подозрительными предметами, найденными на улице», — говорится в обращении министру просвещения Сергею Кравцову. По словам депутата, практически все школьники в России ежедневно пользуются электронными образовательными платформами, такими как «Дневник.ру» и «Мэш».
В электронных дневниках могут появляться материалы, которые направлены на:
- предотвращение взаимодействия детей с подозрительными предметами, найденными на улице;
- повышение медиаграмотности и умение распознавать деструктивный и манипулятивный контент в интернете;
- формирование устойчивости к телефонному мошенничеству;
- обучение алгоритму действий в нестандартных или опасных ситуациях.
Парламентарий считает целесообразным использовать визуальные и наглядные форматы — комиксы, инфографику и описания реальных жизненных ситуаций, которые объясняют, как действовать в опасных или нестандартных обстоятельствах. Кроме того, депутат предложила внедрить механизм экстренного уведомления учащихся через всплывающие окна в электронных дневниках. Такие сообщения могут содержать предупреждения от МЧС или МВД. При этом важно избегать излишнего нагнетания обстановки.
В Красногорске 11 ноября в районе детской площадки десятилетний мальчик лишился пальцев в результате взрыва. Ребенок направлялся на тренировку, когда заметил на земле десятирублевую купюру. Когда он попытался поднять деньги, произошло детонация. Под видом подарочной упаковки с купюрой было замаскировано самодельное взрывное устройство (СВУ). Мощность составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Сейчас мальчик находится в Детской научно-клинической центре им. Рошаля в тяжелом состоянии. Из-за полученных травм врачам пришлось частично ампутировать ему пальцы на правой руке.
