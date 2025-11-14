В ГД предложили экстренно предупреждать школьников об опасности через дневники

Школьники в России ежедневно пользуются электронными платформами Фото: Размик Закарян © URA.RU

Электронные дневники могут начать использовать для распространения профилактических материалов о безопасности среди школьников. Соответствующее обращение направила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Считаю необходимым регулярно размещать в электронных дневниках профилактические материалы, направленные на предотвращение взаимодействия детей с подозрительными предметами, найденными на улице», — говорится в обращении министру просвещения Сергею Кравцову. По словам депутата, практически все школьники в России ежедневно пользуются электронными образовательными платформами, такими как «Дневник.ру» и «Мэш».

В электронных дневниках могут появляться материалы, которые направлены на:

предотвращение взаимодействия детей с подозрительными предметами, найденными на улице;

повышение медиаграмотности и умение распознавать деструктивный и манипулятивный контент в интернете;

формирование устойчивости к телефонному мошенничеству;

обучение алгоритму действий в нестандартных или опасных ситуациях.

Парламентарий считает целесообразным использовать визуальные и наглядные форматы — комиксы, инфографику и описания реальных жизненных ситуаций, которые объясняют, как действовать в опасных или нестандартных обстоятельствах. Кроме того, депутат предложила внедрить механизм экстренного уведомления учащихся через всплывающие окна в электронных дневниках. Такие сообщения могут содержать предупреждения от МЧС или МВД. При этом важно избегать излишнего нагнетания обстановки.