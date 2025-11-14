Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

Челябинских дорожников накажут за несвоевременную борьбу с гололедицей на трассе М5

На челябинской трассе М5 проведена обработка против гололедицы
14 ноября 2025 в 12:11
На дороге проведена противогололедная обработка (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подрядная организация, которая не обработала вовремя челябинский отрезок трассы М5 противогололедными материалами, будет привлечена к ответственности. Сейчас дорога в нормативном состоянии, ограничения для движения автобусов и большегрузов сняты, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Подрядная организация будет привлечена к ответственности за некачественное содержание участков федеральной трассы в порядке, предусмотренном госконтрактом. Сейчас на трассу М-5 выведен весь парк техники для обработки проезжей части, дорога в горнозаводской зоне уже обработана против гололедицы и находится в нормативном состоянии», — уточнили в пресс-службе организации. Ограничения движения продлеваться не будут.

Дорожники предупреждали о временных ограничениях для движения большегрузов и автобусов на челябинском отрезке трассы М5 из-за гололеда. Утром на трассе уже произошло крупное ДТП с участием шести фур.

Предварительно ограничения действовали с 10:00 до 12:00, однако не исключалась вероятность продления. Сейчас дорога находится в проезжем состоянии и ограничения сняты, однако дорожники просят водителей быть предельно внимательными в связи с ухудшением погодных условий.

