Доктор наук Токарев рассказал, для кого из жителей ЯНАО опасен резкий перепад температур

При резкой смене температуры важно контролировать артериальное давление

Резкие перепады температуры в ЯНАО опасны для людей с заболеваниями системы кровообращения и вегетососудистой дистонией. Также осторожными нужно быть тем, кто много работает и постоянно переутомляется, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Из-за смены температуры воздуха резко меняется атмосферное давление, что нарушает работу организма. Оптимальным значением атмосферного давления, при котором человек не испытывает дискомфорта, считается 760 мм ртутного столба. Если показатель меняется в большую или меньшую сторону всего на 10 мм, то это может нарушить нормальную работу некоторых систем и органов. Остро реагируют на перепады давления в атмосфере люди с заболеваниями системы кровообращения, вегетососудистой дистонией, а также те, кто много работает и переутомляется», — уточнил он.

Токарев отмечает, что при температурных «качелях» может повыситься (или понизиться) артериальное давление, возникнуть головная боль, головокружение, мигрень, слабость, тошнота, шум в ушах, рвота. Такие симптомы могут сигнализировать о серьезной опасности для здоровья и необходимости обратиться к врачу. Противостоять неблагоприятным условиям поможет здоровый образ жизни. Он повышает общую устойчивость организма. Также важно регулярно проходить профилактическое обследование, контролировать артериальное давление, принимать назначенные врачом лекарства.

«Во время резких перепадов температуры избегайте переутомления. Не задерживайтесь на работе. По возможности откажитесь от тяжелого физического и напряженного интеллектуального труда. Ешьте легкую пищу, старайтесь избегать конфликтных ситуаций, вовремя ложитесь спать, исключите курение и алкоголь, не забывайте принимать назначенные врачом лекарства и всегда имейте под рукой средства „скорой помощи“, — рекомендует доктор.