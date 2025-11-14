В Кургане и Шадринске на выходных выпадет снег

В Кургане и Шадринске 15-16 ноября ожидается снег и дождь. Об этом сообщается в прогнозе погоды.

«В субботу в Кургане малооблачно. Утром 0, днем 6 градусов. В воскресенье возможен небольшой снег с дождем. Утром 0, а днем 5 градусов. А в Шадринске в субботу небольшой дождь. Утром 1, а днем 7 градусов. В воскресенье также возможен небольшой дождь. Утром -2, а днем 6 градусов тепла. На выходных в городах будет сильный ветер до 13 м/c», — написано на сайте Gismeteo.