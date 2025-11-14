В России появился новый список признаков мошеннических операций с деньгами: как это будут отслеживать
ЦБ ужесточает контроль за переводами денег через СБП
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Банк России утвердил новый расширенный перечень признаков мошеннических операций, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Документ опубликован на официальном сайте регулятора и вносит изменения в процедуру проверки банковских переводов.
Новые правила затронут все виды платежей, включая операции с цифровым рублем и переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Особое внимание будет удалятся крупным переводам от 200 тысяч рублей. Как защититься от мошенников при переводе денег— в материале URA.RU.
Новые признаки мошеннических операций
В новый список мошеннических признаков от ЦБ РФ вошло совпадение данных получателя с базами мошенников
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
С 1 января 2026 года банки будут проверять операции по расширенному списку признаков, включающему 12 основных критериев и два дополнительных для операций с цифровым рублем. Ключевыми нововведениями стали проверка крупных переводов через СБП от 200 тысяч рублей, а также анализ смены номера телефона для доступа к онлайн-банку и изменения характеристик устройства клиента.
В перечень вошли такие признаки как совпадение данных получателя с базами мошенников, операции нехарактерные для клиента по времени, сумме или устройству, использование устройств связанных с предыдущими мошенничествами, а также нетипичное поведение перед переводом — необычные звонки или множественные SMS от госструктур. Отдельно выделены попытки внесения крупных наличных после международного перевода и быстрые переводы больших сумм неизвестным получателям через СБП.
Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров пояснил, что нововведения связаны с участившимися случаями, когда мошенники убеждают людей переводить себе по СБП сбережения со счетов в других банках. По его словам, злоумышленникам легче похитить деньги, когда они сосредоточены на одном счете.
Банк России ужесточит контроль за переводами по СБП
Центробанк разъяснил, что проверке будут подлежать только крупные переводы по Системе быстрых платежей от 200 тысяч рублей, направленные физическому лицу, с которым у клиента не было операций как минимум полгода. При этом обязательным условием будет наличие предшествующего перевода самому себе через СБП.
Таким образом, проверяться будет не первоначальный перевод клиента самому себе, а именно последующая операция по переводу средств другому физическому лицу. Объем банковских операций, совершенных без добровольного согласия клиентов, во II квартале 2025 года составил 6,3 млрд рублей, что на 7,7% меньше показателей предыдущего квартала.
Действующие признаки подозрительных операций
ЦБ обновил список признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В настоящее время банки руководствуются установленным перечнем признаков мошеннических операций. Текущие правила включают следующее:
- Перевод денежных средств физическому лицу, которое числится в базе данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента»;
- Осуществление перевода с применением устройств, фигурирующих в упомянутой базе данных Банка России;
- Обнаружение банком операции, которая не характерна для клиента (например, необычные сумма, периодичность, время или место проведения операции);
- Переводы на счета, которые, по оценке антифрод-систем банков, использовались для мошеннических операций, даже если клиент не заявлял о факте обмана;
- Наличие информации от сторонних организаций, указывающей на мошеннический характер операции (например, данные от операторов связи);
- Информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя денежных средств, полученная по различным каналам, а не только через систему информационного обмена с правоохранительными органами на платформе ФинЦЕРТ Банка России.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.