В России оценили перспективы Пугачевой из-за слов о Дудаеве

Покровители Пугачевой не смогут «бесконечно защищать» ее Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Острые политические высказывания российской певицы Аллы Пугачевой не могут оставаться безнаказанными вечно. Об этом сообщил член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его мнению, в будущем артистка может быть признана иноагентом или привлечена к ответственности.

«В каждой ситуации есть определенная точка напряжения. Поэтому рано или поздно она перейдет этот рубеж», — сказал Кабанов в беседе с RT. «С высокой степенью вероятности так оно и будет», — сказал он на вопрос о том, признает ли артистку иноагентом или заведут ли на нее уголовное дело.

Эксперт считает, что в высказывании Пугачевой о террористе Джохаре Дудаеве есть состав преступления, но певицу оберегают от юридических последствий некие покровители. Кабанов также добавил, что уже имеются случаи негативного отношения к Примадонне со стороны некоторых людей. По мнению члена СПЧ, наступит момент, когда к Пугачевой будут предъявлены соответствующие требования. Покровители не смогут защищать артистку бесконечно, и когда она перейдет определенную черту, последует юридическая реакция.

