В России оценили перспективы Пугачевой из-за слов о Дудаеве

Член СПЧ Кабанов: слова Пугачевой не смогут оставаться безнаказанными вечно
14 ноября 2025 в 11:44
Покровители Пугачевой не смогут «бесконечно защищать» ее

Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.

Острые политические высказывания российской певицы Аллы Пугачевой не могут оставаться безнаказанными вечно. Об этом сообщил член СПЧ и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его мнению, в будущем артистка может быть признана иноагентом или привлечена к ответственности.

«В каждой ситуации есть определенная точка напряжения. Поэтому рано или поздно она перейдет этот рубеж», — сказал Кабанов в беседе с RT. «С высокой степенью вероятности так оно и будет», — сказал он на вопрос о том, признает ли артистку иноагентом или заведут ли на нее уголовное дело.

Эксперт считает, что в высказывании Пугачевой о террористе Джохаре Дудаеве есть состав преступления, но певицу оберегают от юридических последствий некие покровители.  Кабанов также добавил, что уже имеются случаи негативного отношения к Примадонне со стороны некоторых людей. По мнению члена СПЧ, наступит момент, когда к Пугачевой будут предъявлены соответствующие требования. Покровители не смогут защищать артистку бесконечно, и когда она перейдет определенную черту, последует юридическая реакция.

Ранее актриса Яна Поплавская выразила мнение о том, что система правосудия демонстрирует предвзятость и отсутствие объективности в отношении российской певицы Аллы Пугачевой, поскольку та до сих пор не получила статус иноагента. По словам Поплавской, даже после того, как певица дала интервью, в котором положительно отозвалась о террористе Дудаеве, статус иноагента ей так и не был присвоен, передает «Царьград».

Комментарии (2)
  • Гость
    14 ноября 2025 12:30
    В чём её величие? В том, что когда пели про валенки а она про тонкий лёд?
  • Зойка
    14 ноября 2025 11:49
    Моли серые, оставьте Великую в покое...
