В Кургане нашли замену экс-директору школы Силантьевой, ставшей спикером гордумы. Фото
И.о. директора школа №7 назначена Татьяна Коновалова
Фото: Екатерина Сычкова
Исполняющей обязанности директора школы №7 города Кургана назначена Татьяна Коновалова, которая работала в учреждении заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы образования. Информация подтверждается официальными данными. Ранее на протяжении 14 лет школой руководила Любовь Силантьева, избранная в октябре 2025 года спикером городской думы.
«Исполняющей обязанности директора школы №7 Кургана назначена Татьяна Сергеевна Коновалова. Она работает в школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе (УВР)», — сообщил источник.
Татьяна Коновалова назначена исполняющей обязанности директора школы №7 Кургана
Татьяна Коновалова имеет высшую квалификационную категорию и стаж более 27 лет. Преподает алгебру, геометрию, математику. Прошла повышение квалификации по направлениям: «Менеджмент в образовании» (АТиСО, 2018), «Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий» (КГУ, 36 часов, 2020), «ВСОКО: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» (ФГАОУ ДПО «АРГПиПРРО МП РФ», 2022). Имеет почетные грамоты департамента соцполитики, почетную грамоту Министерства просвещения РФ.
С 2011 по 2025 годы школу №7 города Кургана возглавляла Любовь Силантьева. В период ее руководства школу дважды посетил Владимир Путин. В 2013 году президент проверил ремонт в здании школы, который провели благодаря его поддержке. На работы тогда было направлено более 180 млн рублей. 29 октября 2025 года Силантьева была избрана председателем Курганской городской думы. Ранее URA.RU направляло запрос в пресс-службу администрации города Кургана по вопросу о назначении директора школы №7 в связи с избранием Силантьевой спикером гордумы. Ответ ожидается.
