Исполняющей обязанности директора школы №7 города Кургана назначена Татьяна Коновалова, которая работала в учреждении заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы образования. Информация подтверждается официальными данными. Ранее на протяжении 14 лет школой руководила Любовь Силантьева, избранная в октябре 2025 года спикером городской думы.

«Исполняющей обязанности директора школы №7 Кургана назначена Татьяна Сергеевна Коновалова. Она работает в школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе (УВР)», — сообщил источник.

Татьяна Коновалова имеет высшую квалификационную категорию и стаж более 27 лет. Преподает алгебру, геометрию, математику. Прошла повышение квалификации по направлениям: «Менеджмент в образовании» (АТиСО, 2018), «Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий» (КГУ, 36 часов, 2020), «ВСОКО: развитие в соответствии с обновленными ФГОС» (ФГАОУ ДПО «АРГПиПРРО МП РФ», 2022). Имеет почетные грамоты департамента соцполитики, почетную грамоту Министерства просвещения РФ.

