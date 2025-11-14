Синоптик рассказал, какая погода ждет пермяков в выходные

На Урал поступит новая порция теплого воздуха Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Начиная с пятницы, 14 ноября, на погодные условия в Прикамье начнет влиять обширный циклон, пришедший из северной Атлантики. Ранее заметное воздействие казахстанского антициклона будет постепенно снижаться. Об этом URA.RU рассказал синоптик

«Несмотря на то что центр циклона расположится над побережьем Баренцева моря, на Урал поступит новая порция теплого воздуха. Ожидается увеличение облачности. Прогнозируемая температура воздуха в ночное время составит от -2 до +3 градусов, в дневное — от -1 до +4 градусов. В большинстве районов края ожидаются дожди, а в восточных районах — переохлажденный дождь. Скорость юго-западного ветра составит 5–10 м/с с возможными порывами до 15 м/с», — рассказал специалист экологического консалтингового центра кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Максим Симакин.