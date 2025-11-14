Медведев предрек Зеленскому «вскрытие гнойника»

Медведев высказался о ситуации на фронте Фото: Роман Наумов © URA.RU

Окружение украинских войск может привести к обрушению всей линии фронта. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что текущая ситуация напоминает цугцванг — положение в шахматах, когда любой ход ведет к ухудшению позиции. В связи с этим политик предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому «вскрытие гнойника».

«Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий. <...> Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним (над Зеленским — прим. URA.RU), и вскрытие гнойника неизбежно», — написал Медведев в своем официальном telegram-канале.

Также политик указал на проблемы в энергетической сфере Украины, вызванные российскими ударами, и упомянул о коррупционных делах, которые могут усугубить положение украинского руководства. Кроме того, Медведев обратил внимание на сложности в отношениях украинских властей с международными партнерами и высказал мнение о том, что ситуация может развиваться не в пользу Киева.

