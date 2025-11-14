Логотип РИА URA.RU
В России хотят создать реестр холостяков

14 ноября 2025 в 12:05
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для решения демографического вопроса в России необходимо создать реестр холостяков. Об этом заявил замглавы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко.

«Надо повышать демографию. Все пути, ведущие к этому, вплоть до законов и реестров холостяков, должны оцениваться положительно. Это нужно приветствовать, если строгая фильтрация не нанесет ущерба и если это будет добровольно», — приводит слова Мирошниченко «Абзац». Общественный деятель считает, что реализацией подобной инициативы должны заниматься специалисты семейного права. Также Мирошниченко добавил, что к числу других возможных мер для улучшения демографии может относиться повышение выплат за рождение ребенка. 

К 2027 году в России выплата по уходу за ребенком увеличится до 95,5 тысячи рублей в месяц. Повышение размеров детских пособий будет связано с увеличением размеров выплат по больничным листам и пособиям по беременности и родам, а также с корректировкой условий получения пособий. 

