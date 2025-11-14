Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Наука и техника

В ЯНАО провели апгрейд интернета между двумя городами

У жителей Лабытнанги и Харпа появился быстрый интернет
14 ноября 2025 в 12:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Теперь скорость доступа в интернет может достигать 500 мегабит в секунду

Теперь скорость доступа в интернет может достигать 500 мегабит в секунду

Фото: Илья Московец © URA.RU

Модернизация магистральной линии связи завершилась между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО. Длина линии составила семь км, над проектом работала команда из 14 человек.

Длина линии составляет семь километров

Фото: «Ростелеком»

«После апгрейда линии, которая пока работает в тестовом режиме, скорость доступа в интернет в Лабытнанги и поселке Харп увеличилась в 3,5 раза и может достигать 500 мегабит в секунду», — сообщили агентству URA.RU в «Ростелекоме». Жители смогут пользоваться не только быстрым интернетом, но и другими сервисами компании. 

Заместитель главы администрации Лабытнанги Людмила Пищугина отметила, что модернизация линии дала жителям новые цифровые возможности. А директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Дмитрий Щелгачев подчеркнул, что оптический интернет будет работать даже в условиях экстремально низких температур.

Продолжение после рекламы

Ранее в Лабытнанги и поселке Харп специалисты еще одной компании — «МТС» модернизировали сеть мобильной связи. Решение принималось с учетом роста туристического потока в арктические регионы. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал