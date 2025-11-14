Губернатор Моор обсудил вопросы взаимодействия с начальником УФСИН по Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с начальником УФСИН по Тюменской области Дмитрием Руппом
Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с главой регионального УФСИН Дмитрием Руппом перспективы развития уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.
«Александр Моор провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Тюменской области с Дмитрием Руппом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия областного пенитенциарного ведомства с органами исполнительной власти и муниципального самоуправления», — сообщается в инфоцентре.
В ходе встречи Дмитрий Рупп доложил о результатах работы регионального управления ФСИН и обозначил первоочередные задачи. Особое внимание было уделено развитию производственного сектора УИС.
Начальник регионального УФСИН поблагодарил Александра Моора за помощь в закупке современного оборудования, которое позволило создать дополнительные рабочие места для осужденных. А также приобретение новых автомобилей, необходимых для выполнения служебных задач ведомства.
