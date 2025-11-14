Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Губернатор Моор обсудил вопросы взаимодействия с начальником УФСИН по Тюменской области

Губернатор Моор провел рабочую встречу с начальником УФСИН по Тюменской области
14 ноября 2025 в 12:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с начальником УФСИН по Тюменской области Дмитрием Руппом

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с начальником УФСИН по Тюменской области Дмитрием Руппом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с главой регионального УФСИН Дмитрием Руппом перспективы развития уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.

«Александр Моор провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по Тюменской области с Дмитрием Руппом. Стороны обсудили вопросы взаимодействия областного пенитенциарного ведомства с органами исполнительной власти и муниципального самоуправления», — сообщается в инфоцентре.

В ходе встречи Дмитрий Рупп доложил о результатах работы регионального управления ФСИН и обозначил первоочередные задачи. Особое внимание было уделено развитию производственного сектора УИС.

Продолжение после рекламы

Начальник регионального УФСИН поблагодарил Александра Моора за помощь в закупке современного оборудования, которое позволило создать дополнительные рабочие места для осужденных. А также приобретение новых автомобилей, необходимых для выполнения служебных задач ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудник исправительной колонии № 6 города Ишима Тюменской области Руслан Смирнов совершил успешное восхождение на западную вершину Эльбруса. Высота составила 5 000 метров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал