Уровень доверия россиян к Путину составляет 77%

14 ноября 2025 в 11:58
Большинство опрошенных считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину составляет 77%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

«О доверии Владимиру Путину заявили 77% россиян (без изменений за неделю)», — говорится в сообщении службы. Фонд провел опрос среди 1,5 тысячи россиян с 7 по 9 ноября. Большинство опрошенных (76%) считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства. Однако этот показатель немного снизился — на 2 процентных пункта.

В ходе опроса также были получены данные об отношении россиян к работе правительства. Положительную оценку работе кабинета министров дали 52% участников опроса. Этот показатель вырос на 2 процентных пункта. Что касается оценки работы главы кабинета министров Михаила Мишустина, то 54% опрошенных считают, что он работает хорошо.

Опрос также позволил получить данные о уровне поддержки политических партий в России. Результаты следующие:

  • «Единая Россия» — 40% (снижение на 3 процентных пункта);
  • ЛДПР — 10% (рост на 2 процентных пункта);
  • КПРФ — 8% (без изменений);
  • «Справедливая Россия» — 3% (без изменений);
  • «Новые люди» — 3% (снижение на 1 процентный пункт).

