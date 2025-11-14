В Армении рассказали детали передачи в аренду «маршрута Трампа»

Армения обсуждает с США два варианта передачи в аренду «маршрута Трампа» Фото: Official White House / Shealah Craighead

Армения рассматривает возможность передачи в аренду США так называемого «маршрута американского лидера Дональда Трампа». Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. Обсуждаются два варианта срока аренды — 49 и 99 лет.

«Армения обсуждает с США два варианта передачи в аренду „маршрута Трампа“ — на 49 и 99 лет», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Пашиняна.