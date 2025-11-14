Логотип РИА URA.RU
В мире

Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли за поездку в Херсон

14 ноября 2025 в 12:11
Режиссер не скрывал своего негативного отношения к визиту

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон имеет пропагандистский характер. Об этом заявил сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица.

«Анджелина Джоли как специалист — пропагандист, [а, значит, она] — не специалист», — сказал Кустурица ТАСС. Режиссер не скрывал своего негативного отношения к визиту и выразил мнение, что такие поездки не способствуют объективному освещению ситуации.

Кустурица также высказался о режиссерском дебюте Джоли — фильме «В краю крови и меда», который рассказывает о Боснийской войне. «Ей дали 10–15 миллионов, чтобы она сделала глупый фильм о войне в Боснии, который является плохой пропагандой», — заявил Кустурица. Он отметил, что, в советских фильмах пропаганда была лучше. Сербский режиссер подчеркнул, что не воспринимает Джоли как режиссера.

Анджелина Джоли 5 ноября посетила Херсон, который находится под контролем Киева. Сотрудники ТЦК задержали мужчину из группы сопровождения на блокпосте при въезде в город Южноукраинск Николаевской области. Военкомат подтвердил, что задержанный — резервист, которому приказали явиться на военные сборы. Джоли пришлось вмешаться лично. Водителя долго не отпускали, он не выходил на связь.

