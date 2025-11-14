Кустурица раскритиковал Анджелину Джоли за поездку в Херсон

Режиссер не скрывал своего негативного отношения к визиту Фото: Роман Наумов © URA.RU

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон имеет пропагандистский характер. Об этом заявил сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица.

«Анджелина Джоли как специалист — пропагандист, [а, значит, она] — не специалист», — сказал Кустурица ТАСС. Режиссер не скрывал своего негативного отношения к визиту и выразил мнение, что такие поездки не способствуют объективному освещению ситуации.

Кустурица также высказался о режиссерском дебюте Джоли — фильме «В краю крови и меда», который рассказывает о Боснийской войне. «Ей дали 10–15 миллионов, чтобы она сделала глупый фильм о войне в Боснии, который является плохой пропагандой», — заявил Кустурица. Он отметил, что, в советских фильмах пропаганда была лучше. Сербский режиссер подчеркнул, что не воспринимает Джоли как режиссера.

