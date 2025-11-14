Серийного убийцу Исупова парализовало в пермской колонии «Белый лебедь»

Серийного убийцу и экс-полицейского из Чайковского Пермского края Виталия Исупова парализовало в колонии. Он вынужден передвигаться на инвалидной коляске и намеревается выйти по УДО. Исупов был осужден на пожизненный срок за многочисленные убийства в Удмуртии и Пермском крае.

«У Исупова в колонии „Белый лебедь“, где он отбывает пожизненный срок, случилось три инсульта и развилась эпилепсия», — сообщает telegram-канал SHOT. Заключенный передвигается по территории колонии на инвалидной коляске. Администрация колонии подселила к Исупов в камеру соседа, который ухаживает за ним и вызывает сотрудников ИК во время приступов эпилепсии.

Исупов был осужден в 2016 году. Тогда вышедшего на пенсию полицейского посадили за убийства, совершенные в 2003 году. Позже он сознался в расправе над еще шестью людьми, которых он лишил жизни в 2000 году. Тогда от рук Исупова погиб маленький ребенок. Все свои преступления серийный убийца совершал с подельниками. Он организовали банду и с целью наживы врывались к людям в дома, убивали и грабили их. Поскольку до совершения преступлений, Исупов работал в МВД, он знал, как надо маскироваться. Участники банды использовали маски и перчатки, а возле жертв оставляли чужие окурки.