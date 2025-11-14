Захарова высмеяла разговор Зеленского и Мерца
Захарова прокомментировала недавний разговор Зеленского с Мерцем
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам дипломата, украинский глава сказал Мерцу, что ему нечем убивать украинцев, которые вернутся из ФРГ.
«Так было? Мерц: Хер (Herr по-немецки „Мистер“ — прим. URA.RU) Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее Welt сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой принять меры для того, чтобы украинцы оставались в своей стране. В частности, по мнению Мерца, молодые украинцы должны служить на родине, а не эмигрировать в ФРГ, передает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.