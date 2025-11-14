Захарова высмеяла разговор Зеленского и Мерца

Захарова прокомментировала недавний разговор Зеленского с Мерцем Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам дипломата, украинский глава сказал Мерцу, что ему нечем убивать украинцев, которые вернутся из ФРГ.

«Так было? Мерц: Хер (Herr по-немецки „Мистер“ — прим. URA.RU) Зеленский, заберите украинцев из Германии. Зеленский: Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», — написала Захарова в своем telegram-канале.