Происшествия

В ХМАО скончался экс-депутат окружной думы Тихонов

14 ноября 2025 в 12:09
Скончался бывший спикер гордумы Нижневартовска Владимир Тихонов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший депутат думы ХМАО, а также экс-спикер гордумы Нижневартовска Владимир Тихонов скончался. О его кончине сообщил мэр города Дмитрий Кощенко в личном telegram-канале.

«Владимир Павлович был человеком, чья жизнь и работа были неразрывно связаны с нашим городом. На посту председателя городской Думы он проявил себя как мудрый, принципиальный и ответственный руководитель, настоящий государственник», — написал Кощенко.

В 1990 году Тихонов был избран народным депутатом РСФСР, затем — членом Верховного Совета РФ. Был замом главреда газеты «Местное время», освещал события в «горячей точке» — в Чечне. С 2001 по 2012 годы был председателем думы Нижневартовска, также в 2001 году избран депутатом окружного парламента. В 2010-х работал заместителем главы города. Он также является единственным вартовчанином, добровольно отказавшийся от звания «Почетный житель города».

Тихонов запомнился как инициатор многих значимых для Нижневартовска проектов. По словам мэра, экс-депутат пользовался заслуженным уважением среди коллег и горожан.

