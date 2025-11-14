Жилой дом в Екатеринбурге сравняют с землей

Дом признали аварийным Фото: Илья Московец © URA.RU

В Чкаловском районе Екатеринбурга пойдет под снос один из жилых домов. Его уже признали аварийным. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.

«Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по улице Павлодарская, 15а», — следует из постановления, опубликованного на сайте администрации. Двухэтажный дом 1958 года постройки.

Сейчас в доме живут люди. На их расселение выделено два года. Исполнение постановления проконтролирует замглавы Рустам Галямов.

