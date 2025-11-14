Жилой дом в Екатеринбурге сравняют с землей
Дом признали аварийным
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Чкаловском районе Екатеринбурга пойдет под снос один из жилых домов. Его уже признали аварийным. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
«Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по улице Павлодарская, 15а», — следует из постановления, опубликованного на сайте администрации. Двухэтажный дом 1958 года постройки.
Сейчас в доме живут люди. На их расселение выделено два года. Исполнение постановления проконтролирует замглавы Рустам Галямов.
Недавно на скандальной овощебазе №4 спецтехника приступила к сносу одного из зданий на улице Завокзальной. На освобожденной территории власти планировали построить бизнес-квартал.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!