За травмы от курьера на велосипеде пермячка отсудила миллион рублей

В Перми суд вынес решение о взыскании с компании-работодателя более миллиона рублей в связи с травмами. Они получены местной жительницей в результате инцидента с курьером на велосипеде.

«Во время движения по тротуару курьер на велосипеде совершил наезд на пермячку. В результате женщина получила серьезные травмы: оскольчатые переломы костей таза и рассечение локтевого сустава, которое потребовало хирургического вмешательства. Экспертиза установила, что нанесенный вред здоровью относится к категории средней тяжести», — сообщает Пермский краевой суд в telegram-канале.

Пострадавшая обратилась в Ленинский районный суд Перми с иском к курьеру и ООО «Звезда». В исковом заявлении она потребовала взыскать 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, 40 тысяч рублей — в счет возмещения убытков и 12 тысяч рублей — для покрытия судебных издержек. Рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции полностью удовлетворил требования истицы, возложив всю ответственность за выплату на компанию-работодателя.

