За травмы от курьера на велосипеде пермячка отсудила миллион рублей
Все произошло во время движения по тротуару
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми суд вынес решение о взыскании с компании-работодателя более миллиона рублей в связи с травмами. Они получены местной жительницей в результате инцидента с курьером на велосипеде.
«Во время движения по тротуару курьер на велосипеде совершил наезд на пермячку. В результате женщина получила серьезные травмы: оскольчатые переломы костей таза и рассечение локтевого сустава, которое потребовало хирургического вмешательства. Экспертиза установила, что нанесенный вред здоровью относится к категории средней тяжести», — сообщает Пермский краевой суд в telegram-канале.
Пострадавшая обратилась в Ленинский районный суд Перми с иском к курьеру и ООО «Звезда». В исковом заявлении она потребовала взыскать 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, 40 тысяч рублей — в счет возмещения убытков и 12 тысяч рублей — для покрытия судебных издержек. Рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции полностью удовлетворил требования истицы, возложив всю ответственность за выплату на компанию-работодателя.
Компания не согласилось с таким решением и подало апелляционную жалобу, оспаривая свою полную ответственность за случившееся. Однако Пермский краевой суд, изучив все обстоятельства дела, не нашел оснований для отмены решения нижестоящего суда. Судебная коллегия по гражданским делам подтвердила, что работодатель правомерно признан ответчиком, так как инцидент произошел в ходе исполнения курьером своих служебных обязанностей. Также было отмечено, что курьер был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!