На 14 ноября в зоне проведения специальной военной операции российские войска сохраняют активность, осуществляя наступательные действия на ряде направлений. Так, например, на харьковском направлении после успешного захвата Синельникова вооруженные силы РФ приступили к боевым действиям с целью освобождения Лимана.

Помимо прочего, в Саратове в результате атаки беспилотных летательных аппаратов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. По информации, предоставленной губернатором области Романом Бусаргиным, на месте инцидента в настоящее время работают оперативные службы. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.





Атака БПЛА в Саратове и других регионах

В Саратове зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки беспилотников. Инцидент подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин в своем telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы», — сообщил глава региона. Спасательные и аварийные службы проводят оценку масштабов повреждений и ликвидируют последствия атаки.

Атака беспилотников ВСУ по Краснодарскому краю

В результате массированного удара беспилотников по Новороссийску серьезные повреждения получила нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис». Кроме того, разрушения затронули береговые сооружения порта и одно гражданское судно. Фрагменты беспилотников также упали на жилые кварталы города. В результате повреждены как минимум четыре многоквартирных дома высотой от пяти до 16 этажей. В отдельных квартирах полностью выбиты стеклянные конструкции, зафиксированы повреждения несущих элементов зданий.

По предварительным данным, в результате атаки на порт пострадали три члена экипажа судна. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Возгорание на территории нефтебазы «Шесхарис» было полностью ликвидировано спасательными подразделениями. Всего в тушении пожара было задействовано 172 сотрудника аварийно-спасательных служб и 51 единица специализированной техники. От МЧС России в операции участвовали 76 человек и 23 единицы техники. По предварительной информации, на самой нефтебазе пострадавших нет.

Харьковское направление

После освобождения Синельникова российские войска начали операцию по взятию Лимана в Харьковской области. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, продвижению способствует артиллерия, ведущая заградительный огонь для закрепления на новых позициях.

Беспилотная авиация осуществляет объективный контроль района, нанося огневое поражение выявленным целям. Отмечается несогласованность действий и панические настроения в рядах ВСУ.

Сумское направление

Расчеты РСЗО БМ-21 «Град» тульских десантников уничтожили скопление пехоты и легкобронированной техники ВСУ в лесном массиве Сумской области. Координаты целей были получены от операторов разведывательных БПЛА.

После выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил позицию. Подразделения создают буферную зону вдоль границы с Россией, нанося удары по складам боеприпасов и пунктам управления противника.

Днепропетровское направление

Военнослужащие группировки «Восток» уничтожили гаубицами «Гиацинт-С » пункты управления беспилотной авиацией ВСУ. Координаты целей поступали от операторов разведывательных БПЛА в режиме реального времени.

Красноармейское и херсонское направления

Расчет ЗРК «Оса» группировки «Центр» уничтожил разведывательный БПЛА «Лелека» на красноармейском направлении с дистанции около девяти километров. На херсонском направлении расчет «Оса-АКМ» сбил беспилотник H10 Poseidon с расстояния восьми километров.

Фронтовая сводка от военкоров

На различных участках фронта продолжаются активные наступательные действия российских войск. Военные операции развиваются одновременно на нескольких стратегических направлениях.

На краснолиманском направлении отмечается продвижение в районе Шандриголово и Новоселовки. В то же время на купянском направлении завершается ликвидация окруженной группировки ВСУ.

На северском направлении идут локальные бои в районах Звановки и Ямполя. Параллельно на красноармейском направлении продолжается зачистка населенных пунктов.

На константиновском направлении российские подразделения ведут зачистку территорий южнее Клебан-Быкского водохранилища. В этом районе часть сил ВСУ оказалась в оперативном окружении.

Танки ВС РФ уничтожают укрепления противника в Днепропетровской области

В ходе проведения воздушной разведки в лесополосах Днепропетровской области группировка войск «Восток» выявила блиндажи, скрытые позиции, наблюдательные пункты и места дислокации личного состава ВСУ. После этого экипажи танков Т-80БВМ, оборудованных защитными решетчатыми экранами, заняли заранее определенные позиции и произвели обстрел основных укрытий, входов в блиндажи и обнаруженных огневых точек противника 125-мм фугасными снарядами.

«Первая серия разрушила наблюдательные позиции и перекрытия. Повторными выстрелами обрушены ходы сообщения, подавлены точки ведения огня» — сообщает «Пятый канал».