Забой домашних оленей в ЯНАО становится на поток

На Ямале этой осенью начнут работать два новых комплекса по заготовке мяса северного оленя. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«Два новых комплекса по заготовке мяса северного оленя заработают на Ямале этой осенью. Первый — мощностью до 3,5 тонны мяса в смену — уже запущен в Тазовском районе. Здесь будут заготавливать порядка 100 тонн мяса за сезон. Второй — мощностью до четырех тонн оленины в смену заработает в ближайшие дни в Самбурге Пуровского района», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружных властей. По данным источника, в этом году планируется заготовить около 3 500 тонн мяса северных оленей.

Убойный комплекс в Тазовском районе расположен вблизи реки Мессояха — это место выбрано с учетом маршрутов касланий оленеводов Тазовской и Гыданской тундр. Комплекс в Самбурге рассчитан на оленеводов «Совхоза Пуровский» и включает несколько цехов по убою, обработке и хранению сырья, а также административно-бытовой модуль для сотрудников.

Всего в этом году работы по заготовке оленины будут вестись на 16 убойных комплексах Ямала. Безопасность и качество продукции на всех этапах убойной кампании обеспечивают более 50 ветеринарных специалистов.