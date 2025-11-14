Пожар произошел в квартире по улице Радионова в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в пятиэтажном доме. Инцидент произошел 14 ноября в доме на улице Радионова. Об этом сообщается в tg-канале МЧС Курганской области.

«Огнеборцы спасли семь человек с помощью масок спасаемого. Пламя на 40 квадратах потушили 26 специалистов и шесть единиц техники чрезвычайного ведомства», — пишут в МЧС.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Хозяин горящего жилья госпитализирован с термическими ожогами дыхательных путей и отравлением продуктами горения. МЧС также напомнило о мерах предосторожности: не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, убедиться в том, что сигарета полностью потушена, оборудовать место для курения пепельницей, желательно с водой, а также установить в жилье пожарный извещатель, который сможет своевременно оповестить о возгорании.

