В Кургане пожарные спасли семь человек из горящей пятиэтажки. Видео
Пожар произошел в квартире по улице Радионова в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане сотрудники МЧС спасли семь человек при пожаре в пятиэтажном доме. Инцидент произошел 14 ноября в доме на улице Радионова. Об этом сообщается в tg-канале МЧС Курганской области.
«Огнеборцы спасли семь человек с помощью масок спасаемого. Пламя на 40 квадратах потушили 26 специалистов и шесть единиц техники чрезвычайного ведомства», — пишут в МЧС.
Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. Хозяин горящего жилья госпитализирован с термическими ожогами дыхательных путей и отравлением продуктами горения. МЧС также напомнило о мерах предосторожности: не курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, убедиться в том, что сигарета полностью потушена, оборудовать место для курения пепельницей, желательно с водой, а также установить в жилье пожарный извещатель, который сможет своевременно оповестить о возгорании.
Это не первый пожар в Курганской области за последнее время. Ранее в селе Маслянское Шадринского округа горел жилой дом и пристрой, а в Кургане, в микрорайоне Рябково, произошел крупный пожар в жилом доме. В обоих случаях причиной возгораний стали нарушения правил эксплуатации оборудования — печи и электрооборудования соответственно.
