Что делать при обновлении или потере номера телефона: как не лишиться доступа к сервисам

Эксперт по кибербезопасности дал советы, как вместе с номером телефона не лишиться доступа к важным сервисам Фото: Илья Московец © URA.RU

Российские пользователи рискуют потерять доступ к банковским счетам и онлайн-сервисам, если вовремя не обновляют данные мобильного номера. Эксперт по кибербезопасности в беседе с Lenta.ru объяснил, как избежать неприятных последствий и почему забытая SIM-карта способна открыть злоумышленникам путь к вашим деньгам.

Когда происходит изъятие номера телефона

Утрата мобильного номера может обернуться для россиян серьезными проблемами — вплоть до потери контроля над банковскими и другими важными сервисами. Об этом Lenta.ru рассказал эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин.

Он предупредил, что операторы связи изымают номера, которыми долго не пользуются, а спустя несколько месяцев такие номера переходят новому абоненту. В итоге этот человек получает вместе с SIM-картой доступ ко множеству аккаунтов предыдущего владельца — даже не подозревая об этом.

Продолжение после рекламы

Что получает новый владелец номера

Если перед сменой номера не обновить личные данные, новый владелец сим-карты может получить доступ к Госуслугам и другим сервисам Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

По словам специалиста, «брошеный» номер способен открыть путь к личным данным, переписке, а в худшем случае — к банковским счетам. Новый пользователь может получать SMS с кодами подтверждения, уведомления о транзакциях и даже использовать это для оформления кредита, если прежний владелец не обновил контактные данные в сервисах.

Что делать при смене номера

Эксперт отметил, что при смене номера важно действовать последовательно. Он рекомендовал составить список всех сервисов, где используется телефон для авторизации, разбить его по группам и определить приоритеты. После этого следует поэтапно привязывать новый номер.

Золотухин подчеркнул, что при утрате номера или его замене необходимо сразу уведомлять банк. Иначе уведомления о финансовых операциях и одноразовые пароли будут продолжать уходить на старый номер, чем могут воспользоваться злоумышленники.

Далее он посоветовал обновить номер, привязанный к «Госуслугам». Это можно сделать через приложение своего банка или лично в МФЦ. Уже после этого стоит переходить к остальным сервисам, начиная с электронной почты, чтобы полностью закрыть возможные лазейки для несанкционированного доступа.

Борьба с лишними SIM-картами

С 1 ноября операторы связи начали блокировать излишние номера телефонов, зарегистрированные на одного владельца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 1 ноября российские операторы связи приступили к блокировке избыточного количества номеров, зарегистрированных на одного владельца. Эксперты советуют пользователям до этой даты расторгнуть договоры на услуги связи, которые больше не используются. Если количество номеров превысит установленный лимит (20 номеров), операторы будут вынуждены приостановить их обслуживание.

Под угрозу блокировки могут попасть номера, которые давно не использовались, а также те, что оформлены на детей, но фактически принадлежат их родителям. Чтобы избежать потери доступа к важным номерам и банковским услугам, специалисты рекомендуют проверить информацию о принадлежащих им сим-картах и при необходимости обновить данные о владельцах.

Узнать, сколько номеров зарегистрировано на конкретное лицо, можно с помощью официального сервиса на портале «Госуслуги». Если в списке окажутся неизвестные пользователю номера, он сможет деактивировать их самостоятельно через специальный портал. Это позволит оперативно решить возможные проблемы и избежать отключения мобильной связи в связи с новыми правилами.

Что такое «период охлаждения»

Период охлаждения на сим-карты действует в течение суток после прибытия в Россию из-за границы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

10 ноября операторы связи запустили механизм, предотвращающий использование иностранных SIM-карт в беспилотниках: при въезде такой карты в Россию абонент должен подтвердить, что она принадлежит человеку, иначе мобильный интернет и SMS временно блокируются. По требованию регуляторов система уже работает в тестовом режиме и направлена на повышение безопасности.

Продолжение после рекламы