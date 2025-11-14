В Челябинске запускают системы фиксации на платных парковках

Пока системы будут проходить тестирование Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске запускают работу систем фиксации на платных парковках. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Паркоматов, ручного сбора оплаты и „дедушки с веревочкой“ не будет. Вместо этого — стационарные и мобильные комплексы фиксации», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

В рамках гибридного проекта будет задействовано 18 стационарных камер и три автомобиля, передвигающихся по заранее утвержденным маршрутам. Это позволит контролировать более полутора тысяч парковочных мест, которые будут доступны на первом этапе реализации проекта.

Продолжение после рекламы

Мобильные комплексы спроектированы таким образом, что проезжают мимо каждой точки не чаще одного раза в 15 минут — это соответствует длительности бесплатного периода парковки. Стационарные камеры обладают углом обзора в 360 градусов и функционируют по принципу устройств, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Они идентифицируют номера машин, определяют владельцев в базе данных и проверяют наличие льгот. При отсутствии оплаты за парковку владельцу автомобиля будет выписан штраф.

Размещение всех технических комплексов планируется завершить до конца текущей недели. После этого специалисты приступят к монтажу серверного оборудования и настройке программного обеспечения для запуска тестового режима.