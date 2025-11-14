Какие праздники отмечают 15 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Множество праздников отмечают 15 ноября 2025 Фото: Илья Московец © URA.RU

В субботу, 15 ноября 2025 года, россияне отметят сразу несколько значимых дат — от православных и народных традиций до профессиональных праздников и международных экологических инициатив. Этот день наполнен древними обычаями, строгими запретами и важными историческими событиями. Подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 15 ноября 2025

Икона Божией Матери Шуйская-Смоленская

15 ноября по новому стилю Православная церковь совершает празднование в честь иконы Божией Матери Одигитрия, именуемой Шуйской. История этого чудотворного образа связана с трагическими событиями XVII века, когда город Шую Владимирской епархии охватила страшная эпидемия моровой язвы в 1654-1655 годах.

Когда болезнь не отступала, благочестивый прихожанин Воскресенской церкви предложил согражданам собрать средства и заказать список со Смоленской иконы Божией Матери, которая издревле считалась заступницей русского народа от врагов и бед. Икону написал иконописец Герасим Тихонович Иконников всего за семь дней, и все это время жители города постились и молились.

Предание гласит, что во время написания иконы произошло чудо — несколько раз, когда мастер пытался изобразить Богоматерь согласно иконописному подлиннику, положение рук и ног Младенца Христа чудесным образом изменялось. Не осмеливаясь более исправлять увиденное, иконописец счел это явным проявлением Промысла Божия и дописал икону в том виде, в каком она сама начерталась.

На Шуйской иконе Иисус сидит боком к молящимся, поставив ступню правой ноги на левое колено, а свернутый свиток поднимает прямо к лицу Богородицы. Эта уникальная иконография отличает образ от классической Смоленской иконы. Когда образ был установлен в Воскресенской церкви, моровая язва начала отступать — сначала в пределах прихода, затем по всему городу. В 1831 году икона помогла остановить эпидемию холеры.

По указу царя Алексея Михайловича от 21 июля 1667 года и благословению патриарха Иоасафа в Шую была направлена специальная комиссия для установления подлинности чудес. После тщательного расследования истина была подтверждена и задокументирована, а икона получила официальный статус чудотворной.

Празднование иконе совершается трижды в год: 10 августа вместе с другими иконами Одигитрии, 15 ноября в память написания образа и прекращения эпидемии, и во вторник Светлой седмицы в память первого зафиксированного чуда. К сожалению, в 1922 году чудотворная Шуйская икона была изъята из храма, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Народный праздник 15 ноября 2025

Акиндин и Пигасий

15 ноября (2 ноября по старому стилю) православные чтят память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и семи тысяч христиан, пострадавших за веру в IV веке. Акиндин, Пигасий и Анемподист служили при дворе персидского царя Сапора II и тайно проповедовали христианство.

Когда правитель начал гонения на христиан, придворные открыто исповедали свою веру. Царь приказал подвергнуть их жестоким пыткам, но святые мученики чудесным образом оставались невредимы — огонь гас, веревки развязывались, а после молитв Сапор исцелялся от внезапной немоты. Эти чудеса привели к массовому обращению в христианство придворных, включая мать царя и тысячи воинов. В гневе Сапор приказал казнить всех уверовавших.

В народном календаре этот день получил название Житницы — за то, что люди молились о сохранении зерна. На Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражены два важных для крестьян явления: убывание светового дня и начало активной сушки зерна в овинах.

С 15 ноября в овинах разводили огонь для просушки урожая. На этом огне крестьянские дети любили печь картошку и рассказывать истории про овинника — духа, населяющего хозяйственные постройки. Русские люди верили, что овинник не злой дух, но требует уважения — перед топкой овина нужно было попросить у него разрешения. В гневе он мог спалить весь урожай.

Крестьяне верили, что святые Акиндин и Пигасий в этот день совершают незримый обход амбаров и проверяют, как хозяева хранят урожай. Трудолюбивым они помогали — оберегали запасы от сырости, грызунов и огня, умножали достаток. Небрежным посылали знаки и испытания. Хозяйки в этот день обминали коноплю и лен, готовили их к продаже или прядению.

Что можно и нельзя делать 15 ноября 2025 года

Традиции и обряды Житниц

Чтобы заручиться защитой святых покровителей, в древности проводили особые обряды. Хозяйки растапливали печь и собирали всю семью за ужином вокруг очага — тепло символизировало единство рода. Существовало поверье: если в этот день встать у печи и искренне загадать желание, оно непременно сбудется.

До заката полагалось просить прощения у родных и близких — считалось, что так можно снять груз с сердца. Девушки затевали рукоделие — шили, вышивали, плели. Мужчины помогали чинить кухонную утварь. Хозяин дома заходил в амбар или кладовую со свечой и наблюдал за пламенем: если огонь горел спокойно, без дрожания и треска — это сулило сытую зиму и прирост достатка. Мерцающее или гаснущее пламя предупреждало о возможных трудностях.

Строгие запреты дня

В Житницу старались соблюдать ряд ограничений. Нельзя было ломать ветки деревьев — такой поступок навлекал беду. Если ветки требовались, их следовало подобрать с земли. Запрещалось обижать окружающих, так как это могло обернуться проблемами на работе и разладом в семье.

Категорически не рекомендовалось давать деньги в долг — по поверью, вернуть их уже не удастся, а сам жест приведет к финансовым трудностям. Нельзя было рассказывать чужие секреты, иначе грозила черная полоса в жизни. Употребление спиртного считалось особенно вредным в этот день — алкоголь провоцировал семейные конфликты и проблемы со здоровьем.

Избыток сладкого также сулил неприятности. Главное — нельзя было проводить день в праздности, избегая домашних дел. 15 ноября полагалось заниматься хозяйственными заботами, иначе можно было навлечь неурожай.

Приметы погоды на Акиндина

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день. Если выпал снег — зима установится к декабрю. Сильный утренний ветер предвещал затяжные холода в ближайшие недели. Туман на рассвете означал оттепель в ближайшие дни. Если синица жмется к избе или воробьи сбиваются в стаи — скоро наступит зима. Галки, подлетающие стаями к дому, предвещали снегопад. Ясное небо или редкие облака указывали на скорое наступление холодов.

Российские праздники 15 ноября 2025

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью

15 ноября 1988 года приказом МВД Советского Союза № 0014 «О создании управления по борьбе с организованной преступностью» было организовано 6-е управление МВД СССР численностью 32 человека. Эта дата стала точкой отсчета в формировании специализированных подразделений, призванных противостоять организованной преступности в стране.

До 1985 года в СССР официально не признавали наличие организованной преступности, хотя ее становление началось еще в 1960-х годах. Создание специального управления стало ответом на растущую угрозу преступных группировок, которые отличались от обычных уголовников организованностью, масштабом и продуманностью действий.

В феврале 1991 года управление было преобразовано в Главное управление по борьбе с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом. Через год возникло ГУОП — Главное управление по организованной преступности МВД России. В 1999-2004 годах действовало ГУ по борьбе с организованной преступностью, с 2004 года — Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

В результате реформирования 2008 года появилось Главное управление по противодействию экстремизму МВД России (ГУПЭ), которое функционирует и сегодня. Это самостоятельное структурное подразделение полиции в центральном аппарате МВД, являющееся головным оперативным подразделением в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

В День создания подразделений сотрудники ГУПЭ МВД РФ и ветераны службы собираются на торжественные мероприятия. Проходят чествования, вручение наград и премий, объявление благодарностей, присвоение внеочередных званий и звания Героя России. В особых случаях церемонии проходят в Кремле. Для поддержки оперативных действий в составе подразделений созданы отряды быстрого реагирования — знаменитые СОБРы.

Международные праздники 15 ноября 2025

Всемирный день рециклинга: планета просит о помощи

Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается Всемирный день вторичной переработки с целью привлечения внимания к проблеме утилизации отходов. Праздник ведет историю с 1997 года, когда жители США впервые отметили America Recycles Day — День, когда Америка перерабатывает отходы. С годами инициатива распространилась на другие страны.

Термин «рециклинг» означает повторное вовлечение отходов в процесс производства. Вторичной переработке подвергаются стекло, резина, пластик, макулатура, текстиль, металлы. Главные задачи — решение проблемы ограниченности ресурсов, снижение стоимости готовой продукции и борьба с загрязнением окружающей среды. Однако на глобальном уровне перерабатывается только 13% мирового мусора.

Проблема стоит остро по двум причинам. Во-первых, запасы природных ресурсов Земли не безграничны — человечество уже потратило треть этих запасов. Во-вторых, огромные горы промышленного и бытового мусора создают «парниковый эффект». Во всем мире 40% производимой пищи выбрасывается, производя около 10% выбросов парниковых газов.

Многие развитые страны перерабатывают от 40% до 60% отходов. Особенно преуспела Европа — австрийский завод «Шпиттелау» обогревает жилые кварталы, а в Японии из мусора строят искусственные острова. В России в 2019 году стартовала реформа обращения с ТКО. Цель к 2030 году — сортировка 100% отходов и снижение на 50% захоронения на полигонах. Уже сегодня в переработку можно отправлять не менее половины мусора.

День молочных коктейлей

15 ноября также отмечается неофициальный День молочных коктейлей — второго по популярности лакомства среди детей после мороженого. История милк-шейка началась в Великобритании в 1865 году. Прообразом стал эгг-ног — сладкий напиток на основе яиц и молока с добавлением сиропа или алкоголя, популярный в 1880-х годах.

Изобретение шейкера положило начало массовой продаже молочных коктейлей в точках общепита. В разных культурах рецепт имел особенности: американцы заменили бренди ромом, англичане использовали подогретое молоко. Сейчас классический коктейль делают на основе молока и мороженого с добавлением фруктов, варенья, сиропов, взбитых сливок, тертого шоколада.