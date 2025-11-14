В Ялте рассказали о судьбе арестованной за взятку в 2,5 млн замглавы администрации
Беломестнову уволили
Фото: Администрация города Ялта
Заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову уволили после ареста за взятку в 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города
«К <...> Ирине Евгеньевне Беломестновой применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения», — заявили в ведомстве. Сообщение передает ТАСС.
Накануне замглавы администрации Ялты Ирина Беломестнова была заключена под стражу. Мера пресечения избрана на срок до 10 января 2026 года. Чиновницу обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передает RT.
