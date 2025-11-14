Логотип РИА URA.RU
В Ялте рассказали о судьбе арестованной за взятку в 2,5 млн замглавы администрации

Арестованную за взятку замглавы администрации Ялты Беломестнову уволили
14 ноября 2025 в 12:42
Фото: Администрация города Ялта

Заместителя главы администрации Ялты Ирину Беломестнову уволили после ареста за взятку в 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

«К <...> Ирине Евгеньевне Беломестновой применены меры дисциплинарного взыскания в виде увольнения», — заявили в ведомстве. Сообщение передает ТАСС. 

Накануне замглавы администрации Ялты Ирина Беломестнова была заключена под стражу. Мера пресечения избрана на срок до 10 января 2026 года. Чиновницу обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, передает RT.

