В Надыме (ЯНАО) с молодым геймером Артемом произошел трагический случай. У парня сначала начались проблемы с поджелудочной железой, а затем отнялись ноги. Во всем винят длительный и неконтролируемый прием энергетиков, сообщили агентству URA.RU родственники пострадавшего.

«Отказали ноги из-за энергетиков. Двадцатидвухлетний Артем пил их восемь лет, чтобы играть в „CS:GO“ по ночам, — сейчас врачи из Санкт-Петербурга пытаются вернуть ему возможность ходить», — сообщает URA.RU со слов матери мальчика Екатерины.

Артем с семьей живет в Надыме. Как рассказала Екатерина, подросток увлекся компьютерными играми и для того, чтобы играть по ночам, начал употреблять энергетики. Поначалу это была одна банка, но со временем количество увеличилось до трех, причем Артем пил энергетики на голодный желудок.

Проблемы со здоровьем начались, когда Артему было 16 лет. Постоянное употребление энергетиков привело к серьезным нарушениям в работе организма. К 2024 году состояние подростка значительно ухудшилось. Мать Артема Екатерина рассказала, что в один день ее сын просто не смог встать.

«Поджелудочная сжигалась, начался некроз. Это затронуло все: печень, селезенку, психику, пропал голос. А потом и ноги отказали. В один день он просто не смог встать», — сообщила Екатерина.