Прокуратура заставила собственника сохранить историческое здание в Тобольске

Прокуратура через суд обязала собственника исторического здания «Казенный аптекарский склад» в Тобольске (Тюменская область) выполнить обязательства по его охране. Об этом сообщил telegram-канал регионального управления ведомства.

«Согласно документам в период с 2021-2022 гг. собственник должен был разработать проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта и согласовать ее с уполномоченным органом власти, в том числе получить положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Вместе с тем указанные мероприятия собственником не исполнены. Межрайонная прокуратура в судебном порядке признала бездействие собственника здания незаконным и обязала его выполнить мероприятия, предусмотренные охранным обязательством», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В январе 1990 года решением исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов здание аптекарского склада в Нижнем посаде Тобольска, возведенное в 1890-е годы, включили в список памятников гражданской архитектуры. И взяли под государственную охрану.

В апреле 2022 года областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия издал приказ, которым утвердил обязательство в отношении аптекарского склада. В документе указан перечень работ, которые необходимо провести для сохранения здания, а также срок их выполнения. Однако собственник эти требования проигнорировал.