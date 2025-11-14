В Новороссийске объявили чрезвычайную ситуацию
В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 172 человека
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Новороссийске была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с массированной атакой беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
«Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС», — написал Кравченко в своем telegram-канале. В результате атаки фрагменты беспилотников попали в четыре многоквартирных дома (МКД) и два частных дома. Известно об одном пострадавшем, который в настоящее время находится в Городской больнице.
Больше всего пострадал МКД по улице Губернского. В МКД по улице Георгия Соколова повреждена одна квартира, которая оказалась нежилой — пострадавших нет. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасады. Во дворах МКД повреждены автомобили. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Развернут оперативный штаб, который координирует действия всех служб.
На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения. Атака нанесла ущерб инфраструктуре Новороссийска. Обломки БПЛА повредили:
- резервуар и причал Черномортранснефти;
- контейнерный терминал НУТЭП;
- нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».
Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, был потушен. Пострадавших в результате этих инцидентов нет. Также в результате атаки обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. Предварительно, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России — 76 человек и 23 единицы техники.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
