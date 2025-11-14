Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Новороссийске объявили чрезвычайную ситуацию

14 ноября 2025 в 12:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 172 человека

В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 172 человека

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Новороссийске была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с массированной атакой беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС», — написал Кравченко в своем telegram-канале. В результате атаки фрагменты беспилотников попали в четыре многоквартирных дома (МКД) и два частных дома. Известно об одном пострадавшем, который в настоящее время находится в Городской больнице.

Больше всего пострадал МКД по улице Губернского. В МКД по улице Георгия Соколова повреждена одна квартира, которая оказалась нежилой — пострадавших нет. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасады. Во дворах МКД повреждены автомобили. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Развернут оперативный штаб, который координирует действия всех служб.

Продолжение после рекламы

На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения. Атака нанесла ущерб инфраструктуре Новороссийска. Обломки БПЛА повредили:

  • резервуар и причал Черномортранснефти;
  • контейнерный терминал НУТЭП;
  • нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».

Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, был потушен. Пострадавших в результате этих инцидентов нет. Также в результате атаки обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. Предварительно, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В ликвидации последствий атаки беспилотников на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. В том числе от МЧС России — 76 человек и 23 единицы техники.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал