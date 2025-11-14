В Новороссийске объявили чрезвычайную ситуацию

В ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 172 человека Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Новороссийске была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с массированной атакой беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС», — написал Кравченко в своем telegram-канале. В результате атаки фрагменты беспилотников попали в четыре многоквартирных дома (МКД) и два частных дома. Известно об одном пострадавшем, который в настоящее время находится в Городской больнице.

Больше всего пострадал МКД по улице Губернского. В МКД по улице Георгия Соколова повреждена одна квартира, которая оказалась нежилой — пострадавших нет. На проспекте Ленина в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены фасады. Во дворах МКД повреждены автомобили. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Развернут оперативный штаб, который координирует действия всех служб.

Продолжение после рекламы

На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения. Атака нанесла ущерб инфраструктуре Новороссийска. Обломки БПЛА повредили:

резервуар и причал Черномортранснефти;

контейнерный терминал НУТЭП;

нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис».