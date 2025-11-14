В Новороссийске введен ЧС из-за атаки украинских беспилотников
14 ноября 2025 в 12:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске после ночной атаки Украины. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Как отметил глава города, обломки вражеского беспилотника повредили объекты Черномортранснефти. Под удар попали резервуар и причал компании.
