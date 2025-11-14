Директора школ из Курганской области приняли участие стратегической сессии в Москве. Мероприятие состоялось в начале ноября. Об этом сообщает мэрия Кургана в своем tg-канале.

В сессии приняли участие: директор школы № 5 Сергей Корнев, директор школы № 49 Светлана Комарских и директор Кетовской средней школы имени контр-адмирала В. Ф. Иванова Юлия Стефаник. В ходе стратегической сессии участники обсудили ключевые направления развития образования, вопросы управления школами и взаимодействия педагогического сообщества. Программа мероприятия включала совместную практическую работу и встречи с почетными гостями. Проект направлен на формирование сплоченной команды лидеров образования, готовых совместно решать важные задачи развития школы и государства.