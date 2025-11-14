Назначен новый директор Пермского госархива социально-политической истории

«С 14 ноября 2025 года новым директором Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) назначен Евгений Миронов. С 2023 года он работал заместителем руководителя Агентства по делам архивов Пермского края», — сказано на сайте учреждения.

Евгений Миронов получил образование на историко-политологическом факультете ПГНИУ. Его профессиональный путь включает работу в департаменте внутренней политики администрации губернатора Пермского края до 2013 года. В период с 2013 по 2018 год он занимал должность заместителя председателя избиркома Перми, а с 2018 по 2022 год — секретаря комиссии.