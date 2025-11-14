Жест Галкина* с украинским флагом вызвал скандал в Израиле

Галкин* на выступлении накрыл флаг Израиля украинским Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку в отношении российского юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иноагентом). Его подозревают в неуважении к государственному символу страны. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Иноагента Максима Галкина проверяет Министерство национальной безопасности Израиля — по подозрению в неуважении к госсимволу страны», — пишет telegram-канал Mash. Инцидент произошел на концерте в Петах-Тикве. Во время выступления Галкин накрыл израильский флаг украинским.

Общественники Израиля увидели в действиях артиста оскорбление национального символа и обратились в МИД и Министерство национальной безопасности с просьбой проверить ситуацию и принять меры. По закону за намеренное осквернение госзнака в Израиле грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа в размере до 15 тысяч долларов.

Ранее telegram-канал Mash сообщал, что существует вероятность того, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лиза и Гарри, которым исполнилось 12 лет, — не смогут получить российские паспорта. Причина заключается в отсутствии в их свидетельствах о рождении необходимой отметки о гражданстве РФ, передает «Царьград». Ситуация обострилась после того, как семья переехала в Израиль. Требование стало обязательным в соответствии с законом, вступившим в силу 26 октября 2023 года.