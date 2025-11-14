В Тюмени начали падать цены на бензин

Цена на бензин упали почти на рубль Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Тюмени заметили снижение цен на бензин топлива марки АИ-95. По их словам, за неделю стоимость упала на 50 копеек. Об этом рассказали горожане, обратившиеся в редакцию.





«За неделю бензин АИ-95 подешевел на 50 копеек. Стоимость литра топлива составляет уже 66, 50 рублей», — сообщил читатель агентства.





По данным сервиса мониторинга цен fuelprices.ru., средняя стоимость бензина упала в Тюменской области больше, почти на рубль. На 3 ноября цена топлива АИ-92 составляет 62, 04 рубля, АИ-95 — 67, 11. В последнюю неделю октября прайс составлял 63, 29 и 68, 54 рублей соответственно.

