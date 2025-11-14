Фролов поздравил Вадима Лебедева со вступлением в должность и отметил его многолетний опыт работы на благо округа. «Курганская областная дума поздравляет Вас со вступлением в должность Главы Катайского муниципального округа. Вы родились, выросли и работали на этой земле, сохранили связь со своими корнями, более 15 лет представляя интересы земляков в органах местного самоуправления», — сказал Дмитрий Фролов. Председатель областной Думы подчеркнул, что перед Лебедевым и его командой стоят серьезные задачи: повысить инвестиционную привлекательность территории, развить социальную сферу, благоустроить населенные пункты и создать комфортные условия жизни для жителей округа.