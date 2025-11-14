В Курганской области прошла инаугурация нового главы округа Лебедева. Фото
Спикер Курганской облдумы Дмитрий Фролов поздравил главу Катайского округа Лебедева
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Катайском округе Курганской области прошла инаугурация главы Вадима Лебедева. В церемонии принял участие председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов. Об этом сообщили в пресс-службе областной думы.
Фролов поздравил Вадима Лебедева со вступлением в должность и отметил его многолетний опыт работы на благо округа. «Курганская областная дума поздравляет Вас со вступлением в должность Главы Катайского муниципального округа. Вы родились, выросли и работали на этой земле, сохранили связь со своими корнями, более 15 лет представляя интересы земляков в органах местного самоуправления», — сказал Дмитрий Фролов. Председатель областной Думы подчеркнул, что перед Лебедевым и его командой стоят серьезные задачи: повысить инвестиционную привлекательность территории, развить социальную сферу, благоустроить населенные пункты и создать комфортные условия жизни для жителей округа.
Фролов также отметил, что Лебедеву предстоит продолжить взаимодействие с населением, органами государственной власти, бизнесом и гражданскими институтами. Спикер пожелал главе округа реализации намеченных планов, энергии, здоровья и благополучия.
Вадим Лебедев был избран главой Катайского муниципального округа 7 ноября. В своей предвыборной программе новый глава обозначил ключевые направления работы, а теперь ему предстоит реализовать их, в том числе повысить инвестиционную привлекательность округа, развить социальную сферу и благоустроить населенные пункты.
- Катайские14 ноября 2025 13:56Самая подходящая и достойная кандидатура. Поддерживаем, приветствуем и поздравляем. Желаем успехов.
- СтройТех14 ноября 2025 13:54Желаем, также браво, здорово, с честью, ответственностью и энтузиазмом, с такой же уверенностью и целеустремленностью, продолжать работать на благо жителей. Удачи Вам, Вадим Анатольевич, и конечно же, терпения и искренней и сильной поддержки любимых людей.
- Колесников14 ноября 2025 13:50Классный специалист, человек хороший, среди коллег и жителей пользуется настоящим авторитетом. Будет успешно работать - без сомнения.