Бывший глава британской разведки MI6 раскрыл две стороны личности Путина
Противостоять «идейному» Путину на Украине можно только через давление
Фото: Роман Наумов © URA.RU
У президента России Владимира Путина есть «два разных воплощения» — хладнокровное и идейное. Об этом заявил бывший глава британской разведслужбы MI6 Ричард Мур (занимал пост с 2020 по 2025 год).
«Первый Путин — хладнокровный реалист, который заключает сделки, когда это необходимо», — рассказал Мур в интервью газете Financial Times. В качестве примера бывший глава MI6 приводит позицию России по отношению к событиям в Сирии и сохранению там российских военных баз.
«Другой Путин», по словам Мура, — это идейный, убежденный человек. Бывший глава MI6 утверждает, что противостоять «идейному» Путину на Украине можно только через давление. Мур подчеркивает, что противостояние будет сложным, но перспективным, и важно не «вырвать поражение из пасти победы».
Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что переговоры между Киевом и Москвой приостановлены как минимум до конца 2025 года. Причиной такого решения он назвал неприемлемые, по мнению украинской стороны, исторические лекции, которые Владимир Мединский читал в ходе стамбульских переговоров.
Ранее эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в интервью URA.RU высказал мнение о возможных путях возвращения Украины к переговорному процессу. По его словам, президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут способствовать этому двумя путями: посредством дипломатического давления или за счет продвижения российских вооруженных сил в зоне проведения спецоперации.
