Бывший глава британской разведки MI6 раскрыл две стороны личности Путина

Глава британской разведслужбы Мур: у Путина есть два разных воплощения
14 ноября 2025 в 13:04
Противостоять «идейному» Путину на Украине можно только через давление

Противостоять «идейному» Путину на Украине можно только через давление

Фото: Роман Наумов © URA.RU

У президента России Владимира Путина есть «два разных воплощения» — хладнокровное и идейное. Об этом заявил бывший глава британской разведслужбы MI6 Ричард Мур (занимал пост с 2020 по 2025 год).

«Первый Путин — хладнокровный реалист, который заключает сделки, когда это необходимо», — рассказал Мур в интервью газете Financial Times. В качестве примера бывший глава MI6 приводит позицию России по отношению к событиям в Сирии и сохранению там российских военных баз.

«Другой Путин», по словам Мура, — это идейный, убежденный человек. Бывший глава MI6 утверждает, что противостоять «идейному» Путину на Украине можно только через давление. Мур подчеркивает, что противостояние будет сложным, но перспективным, и важно не «вырвать поражение из пасти победы».

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что переговоры между Киевом и Москвой приостановлены как минимум до конца 2025 года. Причиной такого решения он назвал неприемлемые, по мнению украинской стороны, исторические лекции, которые Владимир Мединский читал в ходе стамбульских переговоров.

Ранее эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в интервью URA.RU высказал мнение о возможных путях возвращения Украины к переговорному процессу. По его словам, президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут способствовать этому двумя путями: посредством дипломатического давления или за счет продвижения российских вооруженных сил в зоне проведения спецоперации.

