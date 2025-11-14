Иноагент Лада-Русь* получила 8 лет колонии

Прокуратура Самарской области информирует о том, что суд Нефтегорского района вынес заочный приговор Иноагент и российская общественница Светлана Лада-Русь* (Пеунова) проведет восемь лет в колонии. Такое наказание ей назначил суд Нефтегорского района Самарской области. Пеунову обвиняют в мошенничестве, создании организации по ущемлению прав граждан, а также в причинении тяжкого вреда здоровью.