Общество

Иноагент Лада-Русь* получила 8 лет колонии

14 ноября 2025 в 12:53
Фото: © URA.RU

Прокуратура Самарской области информирует о том, что суд Нефтегорского района вынес заочный приговор Иноагент и российская общественница Светлана Лада-Русь* (Пеунова) проведет восемь лет в колонии. Такое наказание ей назначил суд Нефтегорского района Самарской области. Пеунову обвиняют в мошенничестве, создании организации по ущемлению прав граждан, а также в причинении тяжкого вреда здоровью.

